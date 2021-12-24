Шесть зон инновационного развития Хайнаня представили свой потенциал на "Экспо" в Дубае

ХАЙКОУ /Китай/, 24 декабря. /ТАСС/. Шесть из 11 ключевых зон опережающего инновационного развития Хайнаня представили свой потенциал на всемирной выставке "Экспо" в Дубае. Как сообщила газета "Хайнань жибао", международную общественность заинтересовали возможности продвижения сотрудничества в области торговли, туризма и культурно-гуманитарных контактов.

По данным издания, Хайнаньский порт свободной торговли в режиме онлайн провел презентацию перспектив развития промышленной площадки глубоководного порта "Янпу" на северо-западе провинции, наукограда "Ячжоувань" в городе Санья на южном побережье острова, зоны международного туризма "Лэчэн" (восток), звездного городка в Вэньчане (северо-восток), ведущей площадки региона по формированию кластера престижных учебных заведений "Лиань" в Линшуй-Лиском автономном уезде (юг) и экопарка программного обеспечения в уезде Чэнмай (север).

Самая южная китайская провинция на "Экспо" в Дубае организовала масштабную акцию, которая завершается 24 декабря. "Неделя Хайнаня" прошла под лозунгом "новые возможности и прекрасное будущее для всех" и была посвящена порту свободной торговли, созданию на острове международной потребительской зоны. Из-за пандемии она состоялась как в очном, так и в онлайн-формате: многие иностранные гости смогли ознакомиться с презентациями в удаленном режиме.

В ходе акции состоялся "День Хайкоу", посвященный преимуществам административного центра Хайнань, а также "День Санья", где можно будет узнать много интересного о крупнейшем курорте острова. Благодаря выставке в Дубае провинция, как отмечается, планирует расширить список полезных контактов и усилить свое влияние на международной арене.

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, продемонстрировать последние научно-технические разработки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы эти глобальные мероприятия стали платформой народной дипломатии и национального брендинга. Масштабные экспозиции в Дубае первоначально должны были проводиться с октября 2020 года по апрель 2021-го, однако из-за пандемии были перенесены на период с октября 2021 года по конец марта 2022-го.