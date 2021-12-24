Ресурсы углеводородов на шельфе Арктики оценивают в 83 млрд тонн условного топлива

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Текущие ресурсы арктического шельфа составляют 83 млрд тонн условного топлива (т у. т.) углеводородов, при этом 80% из них приходится на долю Баренцева и Карского морей. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Основной потенциал прироста запасов нефти континентального шельфа связан с недрами арктических морей. Общие ресурсы углеводородов арктического шельфа оцениваются в 83 млрд т у. т. Из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей, где находятся все 28 морских месторождений углеводородов, открытых на сегодняшний день", - сказал он.