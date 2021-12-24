Новак не исключил, что НДД может стать основным налоговым режимом для добычи нефти

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Налог на добавленный доход (НДД) в дальнейшем может стать основным налоговым режимом для добычи нефти, и государству почти не нужно будет вмешиваться в налоговую систему нефтянки, написал вице-премьер России Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика".

"Системообразующим условием эффективного развития нефтяной отрасли России и выполнения поставленных передней целей мы видим поддержание устойчивой, комплексной и гибкой системы государственного регулирования. Поэтому в перспективе НДД может стать основным налоговым режимом для нефтедобычи, что сократит до минимума необходимость вмешательства со стороны регуляторов в налоговую систему нефтедобывающей отрасли", - отметил Новак.

По его словам, по итогам первого года добыча нефти на участках недр, вошедших в пилотные проекты, увеличилась на 2,9 млн тонн в год, в том числе на отдельных месторождениях - более чем на 10% в годовом выражении, а общие капитальные вложения выросли более чем на 110 млрд рублей.

Новак добавил, что после получения окончательных расчетов экономической эффективности режима НДД периметр действия этой налоговой системы планируется расширять за счет перевода на нее большего числа месторождений, которые пользуются в настоящее время разрозненными льготами на добычу полезных ископаемых.

"Переход на режим НДД станет хорошим решением для обеспечения экономической эффективности добычи высоковязкой и сверхвязкой нефти. Аналогичные предложения рассматриваются в отношении высокообводненных запасов и ряда категорий трудноизвлекаемых ресурсов", - подчеркнул вице-премьер.