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Путин заявил, что нужно защитить граждан России от резких ценовых колебаний

Президент также подчеркнул, что вопрос повышения доходов граждан является ключевым
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские власти должны работать над тем, чтобы повышать доходы граждан и защитить их от резких ценовых колебаний. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на предновогодней встрече с правительством, которая прошла в режиме видеосвязи.

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Он подчеркнул, что вопрос повышения доходов граждан является ключевым. "Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции", - подчеркнул он.

Президент добавил, что в этом случае фиксируются разнонаправленные показатели: "Инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан". "В первом случае нам нужно все сделать для того, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее. А реальные располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы", - указал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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