Кабмин расширил перечень жизненно необходимых и важных препаратов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ расширило на следующий год перечень жизненно необходимых и важных препаратов до 808 наименований, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу на заседании кабмина.

"Правительство тщательно контролирует ситуацию на российском фармацевтическом рынке, в том числе с наличием препаратов в больницах и поликлиниках. Конечно, принимаем меры против необоснованного роста их стоимости, регулируем цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства", - сказал он.

"На следующий год их перечень расширен до 808 наименований, и в него вошли не только новые современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включенных", - добавил премьер. Льготники и дальше будут получать лекарства из этого перечня бесплатно по рецепту врача, подчеркнул Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе правительства, среди новых наименований - препараты для лечения спинально-мышечной атрофии (рисдиплам), рака молочной железы (талазопариб), муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор), рассеянного склероза (кладрибин, сипонимод). Также в числе новых - препараты для лечения множественной миеломы (изатуксимаб, помалидомид), хронического гепатита B (булевиртид), туберкулеза легких (деламанид), внутрибольничнивакафтор+лумакафторых инфекций (полимиксин В) и ВИЧ-инфекции (биктегравир+тенофовира алафенамид+эмтрицитабин, доравирин+ламивудин+тенофовир). Кроме того, для панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина, ранее включенных в перечень, добавлены дополнительные лекарственные формы.

Расширился и перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа), указали в кабмине. Лекарства из этого перечня централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы на их закупку финансируются из федерального бюджета.

Цены на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в больницах в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Кроме того, препараты из перечня ЖНВЛП бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача. Поэтому чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан.