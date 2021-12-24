{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность контроля экспорта для противодействия кризисам

По данным агентства, в частности, обсуждается возможность контроля поставок из государств ЕС в третьи страны

ТАСС, 24 декабря. Еврокомиссия планирует представить весной ряд мер по защите единого рынка ЕС в кризисные периоды. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на ряд источников, в число этих мер может войти контроль экспорта.

"Нам нужны структурные решения для следующего кризиса, который, независимо от его характера, может вызвать серьезные потрясения в области спроса или предложения", - говорится в письме еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона от 22 декабря, которое есть в распоряжении агентства.

По данным чиновника из Еврокомиссии, который, как сообщает Bloomberg, пожелал остаться анонимным, ЕК предложит новые меры оценки и прогнозирования проблем на едином рынке ЕС, а также противодействия этим проблемам, в том числе перебоям в цепочках поставок.

В частности, обсуждается возможность контроля поставок из государств ЕС в третьи страны. Подобная практика уже применяется в отношении вакцин против COVID-19. Программа, действующая в ЕС до конца декабря, предписывает компаниям получить одобрение страны и ЕС перед отправкой доз вакцин в страны за пределами блока. ЕС также сможет запрашивать у компаний информацию о производственных мощностях, запасах продукции и сроках выполнения заказов.

Новые правила могут усилить роль ЕК в пересмотре национальных ограничений на поток товаров на едином рынке. Предполагается, что это усиление позволит избежать принятия односторонних мер со стороны государств - членов ЕС в ситуациях кризиса, которое наблюдалось, например, в начале пандемии.

Ожидается, что новые меры по защите единого рынка ЕС в кризисных ситуациях будут обсуждаться на саммите в Париже 10-11 марта.

Власти Севастополя сообщили, что городской авиазавод обеспечен заказами до 2023 года
При этом предприятие может получить дополнительные заказы на ближайшие годы на технику, которую эксплуатируют различные министерства. Также на заводе намерены провести модернизацию
Читать полностью