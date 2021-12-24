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Кабмин выделит 5 млрд руб. на обновление 1 200 сельских отделений "Почты России"

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что износ половины из них превышает 50%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 5 млрд рублей на обновление 1 200 сельских отделений "Почты России" в 2022 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в пятницу заседание кабмина.

"Президент дал поручение в течение ближайших трех лет провести модернизацию отделений, пунктов почтовой связи, расположенных в селах и в труднодоступной местности, то есть все 25 160 объектов, как подчеркнул глава государства, - сказал Мишустин, отметив, что износ половины из них превышает 50%.

"На следующий год правительство выделит 5 млрд рублей, которые позволят обновить почти 1 200 сельских отделений, привести их в нормальное состояние", - добавил премьер.

Он отметил, что отделения "Почты России" есть в каждом уголке страны, в больших городах и малых населенных пунктах, при этом особенно они востребованы в самых дальних районах, где альтернативы государственному оператору нет. "Для частных служб размещать там филиалы невыгодно, а отправлять и получать посылки и корреспонденцию людям нужно всегда. Уже не говорю о том, что многим через почту доставляются пенсии, различные социальные выплаты и пособия. И такие услуги должны оказываться в хороших условиях", - указал Мишустин.

По его словам, модернизация почтовых пунктов будет осуществляться поэтапно, а если понадобится, то будут построены быстровозводимые здания. Премьер также рассказал, что средства пойдут и на оснащение новой мебелью, оборудованием. "Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для людей, независимо от того, где они расположены. Прошу Министерство цифрового развития держать вопрос на постоянном контроле", - распорядился председатель правительства.
 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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