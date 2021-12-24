Мишустин призвал не допустить роста цен на отели в период финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить необоснованного роста цен на размещение в гостиницах и отелях в период проведения финала Лиги чемпионов, который пройдет в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Такую задачу глава кабмина поставил, открывая в пятницу заседание правительства.

"Как и в период прошлых чемпионатов, важно следить, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости проживания в гостиницах", - сказал он.

Мишустин напомнил, что финальный матч Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Санкт-Петербурге. "Подготовка идет сейчас полным ходом. У нас есть опыт успешной организации чемпионата мира по футболу, Кубка конфедераций, а также матчей чемпионата Европы по футболу", - отметил премьер, напомнив, что на заседании планируется рассмотреть изменения в законодательство, которые необходимы, чтобы и предстоящее событие прошло на высоком уровне. По его словам, для этого до конца следующего года предлагается установить "правила, аналогичные тем, что действовали в стране во время проведения других крупных спортивных соревнований". "Поправки позволят любителям футбола приехать в Россию без виз, достаточно будет оформить лишь паспорт болельщика, так называемый Fan ID. Он к тому же даст возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Подобная практика уже была и хорошо себя зарекомендовала", - сказал Мишустин.

По словам главы правительства, будут нормативно закреплены и условия размещения рекламы в местах проведения мероприятий УЕФА. "И разумеется, будут усилены меры безопасности. Надо сделать все возможное, чтобы даже в сложных эпидемиологических условиях посещение матча было комфортным, а риски для здоровья людей - минимальными. Это позволит не только выполнить обязательства России перед Союзом европейских футбольных ассоциаций, но и подарить болельщикам из всех стран настоящий зрелищный праздник спорта, который запомнится надолго", - заключил Мишустин.