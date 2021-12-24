Путин призвал наращивать инновационный потенциал регионов России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Необходимы дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населенных пунктов в целом на основе современных технологических и экологических стандартов, широкого использования передовых научных разработок в повседневной жизни. В этой связи еще одна важнейшая тема нашей встречи - дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны", - сказал Путин.

Он отметил, что речь идет не только о создании новых знаний и технологий: "Принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении, образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач".

Путин подчеркнул, что развитие России и ее регионов возможно только вместе с наукой, именно поэтому на протяжении последних двух десятилетий власти "последовательно расширяли научную географию страны, сосредоточились на формировании передовой исследовательской инфраструктуры, на укреплении высшей школы в регионах".

"В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность. Настоящими флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах РФ. При этом совместные задачи уже объединяют вузы, научные институты и компании из разных регионов. Такое сотрудничество будем поощрять и в будущем", - резюмировал глава государства.