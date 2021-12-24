Многодетные семьи смогут подавать заявление на выплату по ипотеке через "Госуслуги"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Многодетные семьи с января 2022 года смогут подавать заявление на выплату для погашения ипотеки через "Госуслуги". Соответствующее постановление подготовило Министерство финансов РФ, оно подписано правительством, сообщается в пресс-релизе министерства.
"С января 2022 года многодетные семьи смогут подавать заявление на получение выплаты 450 тыс. рублей на погашение ипотеки через единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.
Таким образом, порядок получения государственной поддержки на погашение ипотеки для многодетных семей будет упрощен, а получение выплаты будет ускорено.
Пользователи портала смогут подать электронное заявление и необходимые документы в АО "ДОМ.РФ" через личный кабинет, уточняет пресс-служба министерства.
Ранее для получения выплаты граждане обращались в кредитную организацию, где была оформлена ипотека. Кредитор в свою очередь направлял запрос оператору данной программы АО "ДОМ.РФ", после проверки заявки банка и комплекта документов средства на погашение ипотеки направлялись в кредитную организацию для последующей выплаты гражданину.