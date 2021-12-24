Инфраструктурные кредиты на обновление городского транспорта составят до 100 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Объем инфраструктурных кредитов на обновление городского транспорта в регионах РФ в ближайшие пять лет составит около 100 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

По его словам, кабмин внес изменения в правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, выделив проекты по обновлению подвижного состава и инфраструктуры в отдельную группу. "Финансирование будет идти на концессионной основе и предусматривать привлечение не только средств федерального и регионального бюджетов, но и кредиты ВЭБ.РФ, а также средства инвесторов", - сказал премьер.

"Начиная со следующего года, в течение пяти лет на эти цели в рамках такого подхода будет направлено до 100 млрд рублей. Ответственным за отбор профильных региональных проектов станет Минтранс. Уже более десяти российских субъектов на первом этапе заявили о своем желании участвовать в нем", - сообщил Мишустин, уточнив, что планируется закупить свыше 1,5 тыс. трамваев и более 400 электробусов, построить и реконструировать свыше 700 км путей.

Глава кабмина ожидает, что в дальнейшем таким механизмом смогут воспользоваться и другие регионы.