Владимирским кафе разрешили ночную работу для посетителей, привитых от COVID-19

ВЛАДИМИР, 24 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подписал указ, который с 30 декабря позволяет учреждениям общепита работать без ограничений по времени при условии допуска посетителей с документами о вакцинации от COVID-19. Указ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

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Ранее указом врио губернатора с 15 декабря в регионе разрешили работу предприятий общественного питания до часа ночи.

"С 30.12.2021 данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания при условии допуска посетителей, имеющих действующий QR-код", - говорится в документе.

Допускать в кафе и рестораны в ночное время также будут граждан, недавно переболевших COVID-19 и людей с отрицательными ПЦР-тестами.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 79 533 случая заболевания ковидом, в том числе 270 - за последние сутки. Вылечились 62 513 человека, отмечено 2 904 смертельных случая. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 43,8%.