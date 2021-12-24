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Владимирским кафе разрешили ночную работу для посетителей, привитых от COVID-19

В заведения также будут пускать недавно переболевших коронавирусной инфекцией и людей с отрицательными ПЦР-тестами

ВЛАДИМИР, 24 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подписал указ, который с 30 декабря позволяет учреждениям общепита работать без ограничений по времени при условии допуска посетителей с документами о вакцинации от COVID-19. Указ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

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Ранее указом врио губернатора с 15 декабря в регионе разрешили работу предприятий общественного питания до часа ночи.

"С 30.12.2021 данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания при условии допуска посетителей, имеющих действующий QR-код", - говорится в документе.

Допускать в кафе и рестораны в ночное время также будут граждан, недавно переболевших COVID-19 и людей с отрицательными ПЦР-тестами.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 79 533 случая заболевания ковидом, в том числе 270 - за последние сутки. Вылечились 62 513 человека, отмечено 2 904 смертельных случая. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 43,8%.

Теги
РоссияАвдеев, Александр АлександровичВладимирская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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