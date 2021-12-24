В Молдавии водителей освободили от обязанности иметь при себе права на управление машиной

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Водители в Молдавии больше не обязаны иметь при себе водительские права для управления транспортным средством. Как сообщила в пятницу пресс-служба парламента, соответствующую поправку к закону утвердили в окончательном чтении депутаты.

"Личность находящегося за рулем сотрудники полиции смогут идентифицировать по электронной базе данных. Однако водители будут обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

С инициативой ввести такое нововведение выступила ранее министр внутренних дел Анна Ревенко, отметив при этом, что подобная мера не сможет быть введена сразу, так как пока не все патрульные инспекторы используют цифровые приборы для проверки личности гражданина.

Все последующие необходимые акты для внедрения этой инициативы будут одобрены правительством в ближайшие полгода.