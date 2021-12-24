Хинштейн считает правильным решение назначить оборотный штраф Google

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает правильным решение мирового суда в Москве назначить оборотный штраф компании Google за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.

"Считаю, что это правильное решение, потому что до этого Google уже подвергался многочисленным штрафам. Наш закон четко устанавливает, что если у тебя повторные штрафы, то масштаб [штрафов] соответственно возрастает. Поскольку они уже получили ранее штрафы, в том числе за размещение негативного контента, включая суицид и прочее, то по закону следующая история - это оборотный штраф", - сказал он журналистам в пятницу.

По мнению Хинштейна, Мировой суд в Москве по закону мог назначить штраф компании за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации, исходя из общего оборота IT-гиганта в мире.

"Хочу отметить, что наш закон не устанавливает, где, в каких странах высчитывается оборотный штраф. Теоретически, суд мог бы назначить Google оборотный штраф от общего оборота и за пределами Российской Федерации. Этого сделано не было, взяли только их работу в России", - сказал он журналистам в пятницу.

Как отметил политик, размер штрафа был высчитан по методике Федеральной налоговой службы (ФНС). "ФНС подняла все данные об общих доходах Google на территории России, исходя из этих цифр и был высчитан процент (штраф - прим. ТАСС), им назначенный", - добавил он.

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, с начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за эти нарушения. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.