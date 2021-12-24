СП "Газпром нефти" и Сербии увеличит долю в нефтехимической компании страны до 90%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), являющаяся совместным активом "Газпром нефти" и правительства Сербии, увеличит долю в крупнейшем производителе нефтехимической продукции в Сербии, "ХИП Петрохемия", с 20,86% до 90%. Об этом говорится в сообщении российской компании.

По условиям соглашения, НИС докапитализирует компанию на €150 млн. Кроме того, планируется строительство высокотехнологичного комплекса по производству полипропилена мощностью 140 тыс. тонн. Запланированы модернизация основных производственных мощностей "ХИП Петрохемия", реализация проектов по повышению энергоэффективности производства и внедрению экологических решений.

"НИС и "ХИП Петрохемия" интегрированы в единую производственную цепочку, а теперь объединение произошло и на корпоративном уровне. Мы планируем долгосрочное развитие "ХИП Петрохемия", модернизацию его мощностей и укрепление позиций на нефтехимическом рынке Балканского региона", - объяснил глава "Газпром нефти" Александр Дюков, слова которого приводятся в сообщении.