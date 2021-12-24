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Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахте в Коми из-за концентрации метана

Ведомство выявило многочисленные нарушение на шахте "Комсомольская"

ТАСС, 24 декабря. Печорское управление Ростехнадзора приостановило добычу угля на шахте "Комсомольская" в Республике Коми из-за многочисленных нарушений, в том числе повышенной концентрации метана, сообщили в Ростехнадзоре.

"Печорское управление Ростехнадзора приостановило ведение работ по добыче угля на объекте АО "Воркутауголь" шахта угольная "Комсомольская". В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, действующих норм и правил. Допущены нарушения требований технической документации, местные и слоевые скопления метана, превышающие максимально допустимую концентрацию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Комсомольская" является сейчас самой глубокой шахтой в России, работа ведется на глубинах около 1 100 м. Шахта эксплуатируется с 1977 года, при ее строительстве применили необычное инженерное решение, объединены шахтные поля действующих трех шахт. В феврале этого года Ростехнадзор приостанавливал работы в подготовительной выработке пласта "Тройного" шахты "Комсомольской" из-за обнаруженных нарушений в работе одного из датчиков аэрогазового контроля.

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