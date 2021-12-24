Модератор TikTok подала в суд на соцсеть из-за плохих условий труда

ТАСС, 24 декабря. Иск от одного из модераторов соцсети TikTok Кэнди Фрейзер против самой платформы и ее материнской компании, китайской ByteDance, был подан в федеральный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Как в пятницу со ссылкой на само заявление сообщает агентство Bloomberg, истица указывает на крайне тяжелые условия труда.

Как пишет агентство, Фрейзер в ходатайстве утверждает, что соцсеть требует от работников работать по 12 часов в сутки, просматривая сотни коротких видео за одну смену. Кроме того, она добавила, что ей по работе приходилось просматривать видеоролики на такие темы, как каннибализм, стрельба в учебных заведениях и самоубийства. Все это привело к появлению у нее посттравматического стрессового расстройства, заявляет истица.

Вместе с этим в своем заявлении Фрейзер призвала сделать иск коллективным, заявив, что не менее 10 тыс. модераторов TikTok, кроме нее, подвергаются негативному воздействию видеороликов, размещенных на платформе.

Как сообщил Bloomberg, представители соцсети отказались от комментариев.

Китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, была запущена в середине 2018 года. Она принадлежит компании ByteDance, основанной в 2012 году.