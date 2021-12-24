Эксперты назвали логичным решение оштрафовать Google

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Решение мирового суда в Москве оштрафовать американскую компанию Google на 7,2 млрд рублей является закономерным и логичным шагом, ни одна корпорация не имеет право игнорировать российское законодательство. Такое мнение в пятницу выразили опрошенные ТАСС эксперты.

"Безопасная среда для пользователей должна быть приоритетом в деятельности властей. Наложение оборотных штрафов на Google стало закономерным шагом: ни одна цифровая корпорация не вправе пренебрегать интересами пользователей и игнорировать законодательство", - сказал ТАСС глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.

По его словам, российский суд неоднократно назначал Google наказание в виде штрафа за административные правонарушения, однако значительная часть из них до сих пор не оплачена. "Google уже уверял российских регуляторов в том, что заинтересован в российской аудитории и обязательно приведет свою деятельность в соответствие с законодательством. Однако продолжает оттягивать как оплату наложенных штрафов, так и устранение противоправного контента со своей платформы", - отметил член палаты.

В свою очередь замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член ОП Никита Данюк подчеркнул, что американские компании "на системной основе игнорируют предписания российского регулятора и не демонстрируют желание соблюдать закон". "Конечно, государство имеет полное право наказывать за неисполнение закона и предписаний. Действия нашей страны в лице Роскомнадзора понятны и правильны. Нужно принуждать иностранные компании к тому, чтобы на территории нашей страны они работали в соответствии с законом", - уточнил он.

По мнению члена ОП, избирательное или частичное выполнение закона невозможно. "На мой взгляд, действия Роскомнадзора - логичный шаг. На своей пресс-конференции, которая прошла накануне, президент России подчеркнул, что мы будем работать с мировыми IT-платформами, но при условии соблюдения законодательства. Россия не хотела бы прибегать к таким мерам, как замедление трафика или блокировка сервисов, но если они своим хамским поведением будут вынуждать, то мы будем наращивать меры воздействия, и это абсолютно правильно", - добавил Данюк.

Он также уточнил, что оборотный штраф, который был наложен на Google, "кратно выше тех, что накладывались ранее, но значительно ниже тех штрафов, которые накладывают на IT-гигантов страны Евросоюза". "Позиция России в этом смысле более либеральна и демократична", - заключил член палаты.

О решении суда

Ранее сообщалось, что мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Это решение впервые в истории российского судопроизводства наложило на IT-компанию оборотный штраф за систематическое неудаление информации.

Согласно данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 году превысил 85 млрд рублей. Согласно закону, сумму штрафа суд установил самостоятельно, исходя из годового оборота компании.