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Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" вошел в состав Атомфлота

Церемония подписания акта приема-передачи ледокола состоялась на Балтийском заводе
Атомный ледокол "Сибирь" Егоршин Валентин/ТАСС
Описание
Атомный ледокол "Сибирь"
© Егоршин Валентин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 вошел в состав флота ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома).

Как сообщила пресс-служба Атомфлота, церемония подписания акта приема-передачи ледокола состоялась в пятницу на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка и генеральный директор АО "Балтийский завод" Алексей Кадилов.

"Ввод в эксплуатацию первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь" укрепит позиции Росатомфлота в Арктическом регионе. В атомоходах проекта 22220 воплощен успешный опыт судостроителей и моряков. Мы уверены, что эффективная эксплуатация данных судов станет определяющим фактором устойчивого развития судоходства в акватории Северного морского пути", - сказал генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.

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