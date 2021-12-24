На Кубани план по вводу жилья перевыполнили более чем на 30%

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Годовой план по вводу жилья в Краснодарском крае перевыполнен более чем на 30%. По итогам года в регионе введут в эксплуатацию более 6 млн кв. м жилья, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"Годовой план по вводу жилья в Краснодарском крае перевыполнили более чем на 30%. По итогам года в регионе планируют ввести в эксплуатацию 6 млн кв. м. При этом целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" выполнили досрочно", - говорится в сообщении.

Из 6 млн кв. метров почти 3,3 млн кв. м приходятся на долю индивидуального жилья и еще 2,7 млн кв. м - многоквартирных домов. Ввод жилья на Кубани сопровождается строительством социальных объектов. Этот вопрос находится на особом контроле губернатора Вениамина Кондратьева.

"В начальной и активной стадии строительства десятки школ и детских садов. Например, в рамках национального проекта "Образование" на возведение восьми школ из федерального бюджета привлекли более 22 млрд рублей. Ряд социальных объектов строят за счет краевой казны в рамках госпрограмм, а также за средства инвесторов, с последующим выкупом в муниципальную собственность", - отметили в пресс-службе.