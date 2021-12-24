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ЦБ заявил о необходимости расширить меры ограничения рискового потребкредитования

Результаты количественных исследований Банка России указывают на то, что изменение структуры кредитования достигается только при очень значительном повышении требований к капиталу, что в действительности делает предоставление таких кредитов запретительным
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исследование ЦБ РФ показало необходимость расширения арсенала мер для ограничения рискового потребительского кредитования, следует из материалов регулятора.

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"Меры макропруденциальной политики, применяемые в настоящее время, стимулируют банки предоставлять кредиты гражданам с более низким уровнем долговой нагрузки по более низким ставкам. При этом влияния этих мер на темпы роста кредитования не обнаружено. Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости расширения арсенала макропруденциальной политики за счет нового инструмента, напрямую ограничивающего долю рискованных потребительских кредитов", - отметил ЦБ.

В исследование указано, что макропруденциальная политика Банка России в 2016-2020 годов по ограничению рисков увеличения долговой нагрузки населения позволила накопить существенный буфер капитала, который был частично использован банками в период пандемии. "Дифференцированный размер макропруденциальных требований к капиталу по потребительским кредитам в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК) привел к тому, что банки стали изменять структуру кредитования в пользу кредитов, требующих меньше собственных средств, то есть с меньшим значением ПСК. Снижение стоимости кредитования способствовало замедлению роста долговой нагрузки граждан", - констатирует ЦБ.

Результаты количественных исследований Банка России указывают на то, что изменение структуры кредитования достигается только при очень значительном повышении требований к капиталу, что в действительности делает предоставление таких кредитов запретительным. "В случае умеренного ужесточения макропруденциальной политики структура кредитования и ускоренный рост задолженности по потребительским кредитам сохраняется. Чтобы ограничивать долю предоставления рискованных кредитов, сохранить доступность кредитов для граждан, а не устанавливать запрет на их предоставление, нужен новый инструмент макропруденциальной политики", - пояснил регулятор.

В международной практике для этих целей используются макропруденциальные лимиты. "Макропруденциальные лимиты будут в большей степени использоваться для ограничения роста рискованного кредитования, а надбавки к коэффициентам риска будут использоваться для накопления буферов капитала", - отметил ЦБ.

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