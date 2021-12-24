Трамвайную ветку начнут строить в Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Трамвайную ветку длиной 1,7 км начнут строить в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга от существующей ветки к новостройкам в 2022 году, она будет обслуживать до 2,5 тыс. пассажиров в час. Стоимость проекта - более 3 млрд рублей, его планируется реализовать за счет инфраструктурных кредитов, сообщили в пресс-службе холдинга "Форум-групп", который является мастер-девелопером района.

Проект будущей трамвайной линии начали обсуждать в 2017 году, когда было подписано соглашение между администрацией города и "Форум-групп" о взаимодействии по реализации проекта. Главная идея заключалась в том, чтобы протянуть новую линию от существующей трамвайной инфраструктуры к новостройкам Солнечного. В том же 2017 году девелопер начал разработку эскизного проекта новой ветки.

"Новая трамвайная ветка длиной 1,7 км соединит остановку "Мусорского" и новую остановку в Солнечном (в районе ул. Чемпионов), тем самым район логично вольется в существующую трамвайную сеть Екатеринбурга. По информации разработчиков, линия будет полностью обособленной от автомобильного движения, и будет обслуживать до 2 500 пассажиров в час", - говорится в сообщении.

Трамвайную линию будут строить за счет инфраструктурных кредитов, в данный момент объект получил положительное заключение госэкспертизы. В 2022 году специалисты приступят к строительству трамвайной линии. На эти цели заложено более 3 млрд рублей. Планируется, что первые трамваи пройдут по новой ветке в начале 2024 года.

Как отметили в пресс-службе, в компании задумываются о поэтапном развитии линии до 2030 года. По мере появления новых кварталов в Солнечном конечную остановку будет возможно обустроить в глубине нового микрорайона. Длина ветки в этом случае вырастет на 3,5 км, на ней появится еще пять остановок, а пассажиропоток вырастет в два-три раза.

Холдинг "Форум-групп" - многопрофильная девелоперская компания. Основные направления деятельности - девелопмент земли, жилой, торговой и офисной недвижимости.