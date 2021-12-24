Белоусов: рост доходов населения зависит от динамики реальной зарплаты и повышения МРОТ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рост доходов населения зависит от динамики реальной зарплаты, постепенного повышения МРОТ, теневой занятости и "социального казначейства". Об этом заявил первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов в интервью журналу Forbes, опубликованном в пятницу.

По его словам, рост доходов населения зависит от трех групп факторов. Первая группа - это динамика реальной заработной платы. "Здесь у нас есть проблемы, которые связаны в основном с бюджетниками. Не случайно президент очередной раз проводил встречу с правительством на тему выполнения указа о том, что средняя зарплата бюджетников должна быть не ниже средней зарплаты по экономике регионов", - отметил Белоусов Forbes.

Вторая группа факторов связана с теневыми зарплатами. Белоусов пояснил, что "сейчас эта проблема сконцентрирована в основном в секторе МСП, где занято более 20 млн человек". "В первую волну ковида, когда мы занимались сохранением рабочих мест, мы подробно изучали этот сектор и обнаружили целые отрасли, где вообще не было занятых. Все сотрудники оформлялись через гражданско-правовые договоры с ИП. Мы запустили эксперимент в ресторанах по обнулению НДС в обмен на "обеление", - сказал первый вице-премьер.

Вместе с тем он отметил. что еще одна проблема - это "гора" отчетности у ИП. "Мы вместе с ФНС и Минтруда пытаемся сделать так, чтобы ИП с небольшим числом работников, до пяти человек, освободить от этой отчетности. Но тут нужно очень четкое взаимодействие Пенсионного фонда, налоговой и других", - добавил он. Следующими инструментами, по мнению Белоусова, являются постепенное повышение МРОТ и "социальное казначейство", переход от категорийной поддержки к адресной социальной поддержке.

Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей - налогов и сборов, процентов по кредитам и т. д., скорректированные на инфляцию) в III квартале 2021 года выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. 23 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что рост реальных доходов россиян в нынешнем году составит в среднем 3,5%.