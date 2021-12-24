Хинштейн: Google оплатил 6 млн рублей из общей суммы штрафов, Facebook - 26 млн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания Google оплатила 6 млн рублей от общей суммы штрафов по вступившим в силу судебным решениям, Facebook - 26 млн рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Google на сегодняшний день заплатил 6 млн рублей с ранее назначенных штрафов", - сказал политик, напомнив, что общая сумма штрафов составляет 51,5 млн рублей.

"Facebook - [общая] сумма штрафов 83 млн, оплачено 26 млн [рублей]. Это оплата по вступившим в силу решениям, еще не все вступили", - добавил политик.

Мировой суд в Москве ранее оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, с начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за эти нарушения. Аналогичный иск Роскомнадзором направлен в отношении Facebook, он также будет рассмотрен в пятницу.