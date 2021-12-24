Сервис перевозок пассажиров по требованию планируют запустить в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области к лету 2022 года планируют запустить мобильный сервис "Нам по пути", предусматривающий перевозку пассажиров по требованию. Об этом сообщила в пятницу журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"Планируем внедрять мобильный сервис "Нам по пути". <...> Человек, находясь на остановке, практически как такси сможет вызвать автобус в четко обозначенную точку. Автобус выстраивает маршрут, собирая по пути пассажиров, которые его заказали", - сказала Кротова.

Она рассказала, что первыми округами, где будет внедрен сервис, станут муниципалитеты вблизи МКАД с высокой загруженностью транспортной инфраструктуры. Предполагается, что проезд в автобусе по требованию будет выше, чем в рейсовом транспорте.

"Мы рассчитываем, что это (запуск проекта - прим. ТАСС) будет к лету, территории мы еще выбираем", - добавила Кротова.