Путин: те, кто не дает работать проекту "Северный поток - 2", поступают глупо

"По поводу "Северного потока - 2", да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что в Европе "сами не открывают нам "Северный поток - 2", а теперь будут замерзать". "Они сами себе хуже делают", - подчеркнул Жириновский.

Путин отметил, что многие страны, включая Украину, сами не захотели покупать газ у России напрямую. "Это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую. И для них цена бы упала, и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят. Это удивительно, но, ладно, это их выбор. Не мы же придумали, это они придумали", - продолжил президент.

Он также упомянул ситуацию с газопроводом Ямал - Европа. "У нас там 45% принадлежит "Газпрому", но нас польская сторона отодвинула от управления этой системой. Сами так управляют: одни потребители не заказывают дополнительный объем газа, а другие взяли в реверсном режиме запустили в обратную сторону", - указал глава государства. "Наш газ, собственно говоря, но это же не увеличивает качество российского газа на европейском рынке, вот и цена растет. Бог с ним, это их решения, их дела, но удивительно, что нас в этом начинают обвинять. Какая-то чушь просто, все с ног на голову ставят", - заключил Путин.

Накануне в ходе большой пресс-конференции Путин заметил, что реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. Он также указал, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода Ямал - Европа, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.