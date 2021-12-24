Второй этап строительства омской плотины оценили более чем в 4,6 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области в 2022 году приступят к проектированию второго этапа Красногорского гидроузла, который обеспечит гарантированное водоснабжение Омска. Как рассказал в пятницу в интервью ТАСС губернатор Александр Бурков, предварительно стоимость реализации второго этапа оценивается в сумму более 4,6 млрд рублей.

"Первый этап - это 4,6 млрд рублей. Это мы заканчиваем в ближайшие три года все шлюзы, куда заходят корабли. <…> После этого остается сделать саму плотину для перекрытия реки и берегоукрепление. В следующем году мы планируем приступить к проектированию второго этапа. Это еще порядка такой же суммы, даже больше, потому что там большой объем берегоукрепления", - рассказал Бурков.

Он подчеркнул, что плотина имеет огромное значение для водоснабжения Омска из-за падения в последние годы в летний период уровня воды в Иртыше до критического уровня. По его словам, причина снижения уровня воды заключается как в природных причинах - маловодности и низкой проточности реки, так и в уменьшении сброса воды на казахстанских ГЭС выше по течению. "В рамках [российско-казахстанской] комиссии по межграничным рекам мы ведем переговоры о пропусках воды в летний период, - рассказал губернатор. - Думаю, в следующем году мы придем к какому-то пониманию на уровне двух государств".

При этом Бурков отметил, что в целом есть тенденция по снижению полноводности Иртыша. "Идет потепление. К тому же Иртыш берет начало в Китае, где тоже есть отбор для мелиорации. Большие планы и у Казахстана - они к 2030 году планируют мелиорировать 3 млн га сельхозземель. Это как все сельхозугодья Омской области, - уточнил он. - Этот вопрос нужно обсуждать в трехстороннем формате [c Казахстаном, Китаем и Россией]".

Красногорский водоподъемный гидроузел возводится у села Красная Горка в Омской области. Плотина необходима в связи с тем, что за последние десятилетия резко снизился уровень Иртыша по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая. Строительство гидроузла началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО "Мостовик" строительство было заморожено. Общая стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд рублей, на его завершение необходимо 9,5 млрд рублей. Большую часть средств, уже вложенных в проект, предоставил федеральный бюджет.

В августе 2021 года министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Заев заявил, что уровень воды в Иртыше в этом году достиг критической отметки - 67 метров по Балтийской системе высот, при том, что проектная отметка водозаборов Омска составляет 69 метров. Плотина позволит гарантированно удерживать воду на уровне не менее 69 метров даже при увеличении отбора иртышской воды в Казахстане и Китае. В начале декабря Бурков сообщил, что федеральный бюджет выделит 4,6 млрд рублей на завершение первого этапа строительства гидроузла.