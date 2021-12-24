Бюджет Тверской области на 2022 год приняли с дефицитом 1,3 млрд рублей

ТАСС, 24 декабря. Депутаты Законодательного собрания Тверской области в пятницу на очередном заседании в окончательном чтении приняли закон о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Сумма доходов в следующем году составит 87 млрд рублей, при этом дефицит прогнозируется в объеме 1,3 млрд рублей, или 1,4%, сообщила пресс-служба заксобрания.

"Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год запланирован в объеме 87 млрд руб. <...> Расходы областного бюджета на 2022 год планируются в объеме 88,3 млрд руб.", - говорится в сообщении на сайте заксобрания.

Дефицит прогнозируется в объеме 1,3 млрд рублей, или 1,4% от суммы доходов. Основные параметры бюджета фактически не изменились после рассмотрения законопроекта в первом чтении 17 декабря. Около 70% расходов будет направлено на социальную сферу, предусмотрены средства на строительство школ, детских садов, объектов сферы здравоохранения, питьевого водоснабжения, модернизацию теплоэнергетических комплексов. "В частности, в 2022 году начнется строительство Западного моста в Твери, в усиленном порядке будут ремонтироваться региональные автодороги. Увеличиваются расходы на социальную сферу", - приводит пресс-служба слова председателя.

Голубев отметил, что в целом бюджет показывает тенденцию роста. Так, на 2023 год доходы запланированы в сумме 87,5 млрд рублей, расходы составят около 94,5 млрд рублей, в 2024 году ожидается рост доходов до 94,4 млрд рублей, расходы при этом составят около 100,3 млрд заксобрания Сергея Голубеврублей.

В бюджете 2021 года учетом внесенных в ноябре изменений доходов прогнозируется в сумме 90,3 млрд рублей, расходов - 97,2 млрд рублей, дефицит - более 6,9 млрд рублей, или 7,6%.