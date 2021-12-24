Глава офиса Зеленского назвал беспрецедентной поддержку Украины Западом

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что такой поддержки, какую Киев получает в последнее время от западных партнеров, страна еще не получала за последние 30 лет.

"За этот год концентрация поддержки Украины западными партнерами приобрела беспрецедентный характер, а частота нашего общения на самых кардинально разных уровнях увеличилась. Такого уровня взаимодействия со всеми западными партнерами Украина не имела за всю историю возобновления своей независимости", - сказал Ермак в опубликованном в пятницу интервью украинскому изданию "Фокус".

По его словам, сейчас диалог с Киевом происходит на постоянной основе, координируются действия, позиции, проводятся консультации со всеми ведущими мировыми лидерами. "Сотрудничество с США, особенно после визита нашего президента в конце августа, находится на беспрецедентно высоком уровне. Это заметно даже по объему военной помощи Украине, по тому, насколько она возросла по сравнению с прошлыми годами в оборонном бюджете нашей страны", - подчеркнул Ермак.

Он отметил возрастающую помощь со стороны США. "Бюджет помощи Украине увеличен. Мы получили и "Джавелины", и другую военную технику. В разговоре с президентом Украины американский президент сказал, что они предоставят всю необходимую военную помощь, чтобы Украина могла отразить любую атаку на ее территорию", - добавил глава офиса президента.

Ермак отметил "огромную программу военной помощи от Запада". "Великобритания сегодня участвует в строительстве нашего флота, с этой страной мы реализуем проект развития наших Военно-морских сил на сумму £1,7 млрд. Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. С Францией размер совместных программ достигает €1,3 млрд", - сказал глава офиса. "С Украиной сегодня сотрудничают действительно, как со стратегическим партнером", - подчеркнул он.