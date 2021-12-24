Росрыболовство направит в Думу предложения по второму этапу инвестквот после Нового года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Законопроект, которым предусматривается выделение еще 20% от общих допустимых уловов на инвестиционные квоты на Дальнем Востоке для строительства судов и рыбоперерабатывающих комплексов, будет направлен в Госдуму после новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова.

"В целом законопроект уже готов, сейчас документ находится на общественном обсуждении. Есть ряд замечаний от бизнес-сообщества и от ФОИВов, которые не носят принципиальный характер. Вчера мы провели согласительное совещание. Поэтому законопроект будет согласован и направлен в Госдуму после новогодних праздников практически в той же редакции с небольшими корректировками", - сказал Шестаков в ходе совещания с представителями компаний и отраслевых ассоциаций.

Глава ведомства предложил высказать предложения в подзаконные акты и провести ревизию проблемных вопросов, возникших на первом этапе реализации инвестиционных квот. В ходе совещания отмечено, что в целом бизнес-сообщество поддерживает пропорции - поровну на суда и береговую переработку, а также ставку на крупные рыбоперерабатывающие комплексы. В то же время есть вопросы по распределению на аукционах с инвестиционными обязательствами моллюсков и иглокожих, в связи с чем необходимо проработать как сам перечень водных биоресурсов, так и предложить возможные инвестиционные объекты, рассказали в пресс-службе.

По итогам обсуждения решено в конце января провести отдельное совещание по формированию подзаконной базы, в том числе рассмотреть предложения по ранжированию и критериям рыбоперерабатывающих комплексов, количеству дополнительных судов-краболовов и конкретному списку других объектов инфраструктуры, в том числе холодильников в портах.

Законопроект разработан Минсельхозом РФ совместно с Росрыболовством в соответствии с поручениями вице-премьеров Виктории Абрамченко и Юрия Трутнева. Поправками предусматривается выделение еще 20% от общих допустимых уловов на инвестиционные квоты на Дальнем Востоке для строительства судов и рыбоперерабатывающих комплексов. Объем квот предполагается распределить в равном соотношении: 10% для строительства рыбоперерабатывающих комплексов и 10% для судов рыбопромыслового флота. Новый этап инвестквот позволит построить в том числе около 30 высокоэффективных рыбопромысловых судов и порядка 30 краболовов. Его реализация обеспечит дополнительный доход федерального бюджета в объеме порядка 200 млрд руб., а также позволит привлечь около 300 млрд руб. в обновление производственных фондов рыбохозяйственного комплекса, напомнили в ведомстве.