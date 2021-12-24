"Дочка" Росатома получила регистрационное удостоверение на комплекс для лечения рака

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Предприятие Росатома получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на гамма-терапевтический комплекс "Брахиум", предназначенный для лечения целого ряда онкологических заболеваний методом контактной лучевой терапии. Об этом сообщила пресс-служба АО "Русатом Хэлскеа" (РХК, дивизион, аккумулирующий экспертизу госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения).

Регистрационное удостоверение выдано разработчику и будущему производителю "Брахиума" - Научно-исследовательскому институту технической физики и автоматизации (АО "НИИТФА", входит в контур управления РХК). Как сообщили в пресс-службе дивизиона, "Русатом Хэлскеа" приступает к серийному производству медоборудования, и первые поставки гамма-терапевтического комплекса "Брахиум" в лечебные учреждения запланированы на 2022 год.

Гамма-терапевтический комплекс "Брахиум" предназначен для комплексного лечения онкологических заболеваний органов малого таза, молочной железы, пищевода, носоглотки и полости рта методом контактной лучевой терапии. При брахитерапии раковые клетки подвергаются интенсивному облучению с минимальным лучевым воздействием на окружающие здоровые ткани, что снижает лучевые осложнения. Для комплекса создана система, которая обеспечит точность направления излучения и полный контроль лечения - от разработки плана терапии до количества подаваемых источников. А 3D-визуализация, впервые внедренная в аппарат брахитерапии, позволит уточнять и корректировать методику лечения в режиме реального времени. В аппарате используются современные технологии высокодозовой брахитерапии, что дает возможность проводить процедуру лечения с высокой точностью введения источников излучения до 1 мм, а широкий выбор аппликаторов обеспечивает полный спектр клинического применения.

Согласно стандартам оснащения отделения радиотерапии онкологического диспансера, в России должно функционировать не менее 180 единиц брахитерапевтического оборудования, при этом в данный момент на территории страны установлено 148 аппаратов. Производственные мощности дивизиона "Русатом Хэлскеа" позволят восполнить дефецит брахитерапевтических комплексов на территории Российской Федерации и повысить доступность населения к услугам качественной высокотехнологичной онкологической помощи.