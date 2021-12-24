Суд в Петербурге приостановил работу складов горевшей в апреле "Невской мануфактуры"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Суд в Петербурге на три месяца приостановил работу производственно-складских зданий АО "Невская мануфактура", где в апреле случился крупный пожар. Владельцы пострадавшего здания, которое признано памятником регионального значения, повторно нарушили сроки проведения в нем противопожарных работ, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности АО "Невская мануфактура" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ ("Повторное невыполнение в срок предписания надзорного органа")", - говорится в сообщении.

Последнее нарушение сроков пожарный надзор выявил 27 октября. Установлено, что в трех помещениях регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения не проводятся. "Автоматические установки пожаротушения неисправны. Некоторые помещения не оборудованы системой пожаротушения. Здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", - приводит пресс-служба судов выдержку из административного протокола.

В итоге деятельность в этих производственно-складских зданиях АО "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной приостановлена судом на 90 суток.

Пожар в здании мануфактуры начался 12 апреля, площадь возгорания составила 10 тыс. квадратных метров, в здании рухнула кровля и перекрытия. Ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС пять суток. После пожара СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате пожара, как указано в акте петербургского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), был причинен значительный вред объекту культурного наследия, произошли необратимые изменения его важных элементов, утрачены исторические и культурные ценности. В июле арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал владельцев здания провести противоаварийные работы в течение шести месяцев, а работы по реставрации - за четыре года. В сентябре за уничтожение и повреждение объектов культурного наследия Невский суд Петербурга оштрафовал предприятие на 1 млн рублей.

Фабрика шерстяных изделий была основана на Октябрьской набережной в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В 1918 году предприятие национализировали и законсервировали, в 1921 году оно возобновило работу, а позднее было переименовано в фабрику "Красный ткач". В 1992 году предприятие получило название АО "Невская мануфактура", сначала оно также занималось выпуском шерстяных тканей, нетканых материалов, технического сукна. Последнее время значительная часть помещений сдавалась в аренду.