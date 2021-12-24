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ЦБ выдал брокерскую и дилерскую лицензии "Ингосстрах-инвестициям"

Банк России внес в единый реестр инвестиционных советников сведения о компании

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Банк России принял решение о выдаче лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности компании "Ингосстрах-инвестиции". Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России 24.12.2021 принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности обществу с ограниченной ответственностью брокерской компании "Ингосстрах-инвестиции" (г. Москва)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Банк России внес в единый реестр инвестиционных советников сведения об "Ингосстрах-инвестициях".

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