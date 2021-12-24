Подрядчик может получить авансом до 90% средств на больницу скорой помощи в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Севастополя сможет выплатить подрядчику в качестве аванса до 90% средств, заложенных на строительство больницы скорой медицинской помощи, следует из опубликованного в пятницу распоряжения правительства РФ.

Ранее правительство города заключило соглашения с ООО "РТ-СоцСтрой" (структура госкорпорации "Ростех") на строительство онкологического центра и больницы скорой медицинской помощи на площадке будущего медицинского кластера. Озвучивалось, что средства на строительство БСМП заложены в федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя в размере 7 млрд 580 млн рублей.

"Установить, что при исполнении государственного контракта от 15 июня 2020 года на выполнение работ по строительству объекта "Севастопольская больница скорой медицинской помощи" допускается внесение по соглашению сторон в указанный государственный контракт изменений в части увеличения размера авансового платежа до 90% цены этого государственного контракта", - говорится в документе за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

При этом в Севастополе уже есть примеры проблемных ситуаций, сложившихся с подрядчиками, получившими аванс. Самым громким стало строительство канализационно-очистных сооружений "Южные": более 2 млрд рублей, полученные в качестве аванса, оказались на счетах банка с отозванной лицензией, проект так и не был реализован, контракт с подрядчиком в итоге разорвали. После произошедшего были возбуждены уголовные дела, под суд попали несколько человек - как со стороны госорганов, так и подрядчика.