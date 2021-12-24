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ДОМ.РФ и ВТБ разместили крупнейший в России выпуск ипотечных облигаций

Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году также в сделке с ВТБ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ и ВТБ разместили крупнейший в России выпуск ипотечных ценных бумаг на 207,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ДОМ.РФ и ВТБ завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 207,6 млрд рублей - крупнейшего в истории российского ипотечного рынка. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году также в сделке с ВТБ - тогда объем выпуска составил 191,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Ставка купонного дохода по ипотечным облигациям зафиксирована на уровне 7,65% годовых, срок обращения - 9,9 лет. Это первая сделка секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ, в которой были использованы электронные закладные. "2021 год стал знаковым для ипотечной секьюритизации ДОМ.РФ: мы смогли масштабировать механизм выпуска облигаций с электронными закладными, предложили рынку первый ипотечный выпуск, соответствующий международным стандартам ESG, а завершаем год одним из крупнейших в истории России размещением облигаций", - отметил заместитель генерального директора компании Артем Федорко.

С 2017 года ВТБ и ДОМ.РФ реализовал семь выпусков однотраншевых ипотечных облигаций почти на 800 млрд рублей. Инструмент секьюритизации позволяет банку повысить ликвидность ипотечного портфеля и предлагать населению более доступные ставки по жилищным кредитам, сказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) занимают более 90% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и порядка 2% от объема долгового рынка России. Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитный рейтинг которого находится на уровне обязательств правительства РФ. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы.

Общий объем выпусков ипотечных облигаций ДОМ.РФ превысил 1,3 трлн рублей.

Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.

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