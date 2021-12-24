ЦБ считает реалистичным существование на рынке кредитования 2-4 крупных цифровых платформ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Банк России считает реалистичным сценарий, когда в будущем на рынке кредитования будут существовать 2-4 крупные цифровые платформы, следует из опубликованного регулятором материала.

"Реалистичным, на наш взгляд, является сценарий, когда в будущем на рынке кредитования останется малое число (2-4) крупных цифровых платформ (экосистем)", - говорится в материале Банка России.

В докладе ЦБ РФ также отмечает, что ослабление регулирования для традиционных банков, чтобы они оказались более конкурентоспособными в противостоянии бигтех- и финтех-платформам на рынке кредитования, является неверным путем. "Регулирование возникло как ответ на вызовы - риски финансовой стабильности, присущие рынку кредитования. Ослаблять регулирование для традиционных институтов - значит повышать уязвимость финансовой системы к рискам банковских кризисов", - говорится в материале.

Регулятор также обращает внимание на необходимость для банков цифровой трансформации, в том числе через партнерства с финтех- и бигтехплатформами.