Правительство Украины разрабатывает механизмы сдерживания цен на хлеб

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины работает над механизмами, которые позволят сдержать рост цен на хлеб, обусловленный подорожанием газа. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания.

"За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в пять раз. Соответственно, цены на голубое топливо выросли и на Украине. В таких условиях производители хлеба рассматривают вопросы повышения цены. Государство в этом случае должно защитить и украинского хлебопекаря, и потребителя. По инициативе президента правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует внедрить их уже в ближайшее время", - цитирует Шмыгаля украинское издание "Левый берег".

По его словам, правительство также планирует ограничить наценку на ряд социальных и пищевых продуктов, чтобы сдержать рост цен. Премьер сообщил, что консультации проводятся с представителями бизнеса.