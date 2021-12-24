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Россия в 2022 году удвоит объемы закупаемого в Туркмении газа

Посол России в Туркмении Александр Блохин заявил, что "объем, скорее всего, удвоится"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия планирует в 2022 году закупить у Туркмении около 10 млрд кубометров газа - в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом в пятницу на брифинге заявил посол России в Туркмении Александр Блохин, слова главы российского диппредставительства приводит портал "Туркменистан Золотой век".

"По сравнению с прошлым годом, он [объем закупаемого РФ у Туркмении газа], скорее всего, удвоится. Я думаю, что это будет около 10 миллиардов кубометров", - сказал посол.

Кроме того, Блохин отметил, что в 2021 году двусторонний товарооборот без учета газовой отрасли увеличился на 8,1% и составил $729 млн.

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