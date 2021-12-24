Законопроект о едином налоговом счете для физлиц внесли в Госдуму

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность оплаты всех налоговых платежей физических лиц через единый налоговый счет. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается вместо существующей в настоящее время обязанности заполнения плательщиками большого количества платежных поручений с огромным количеством реквизитов внедрить институт единого налогового счета, открываемого каждому плательщику в Федеральном казначействе, куда налогоплательщики смогут перечислять единый налоговый платеж с указанием в платежном поручении только суммы платежа и ИНН налогоплательщика. При этом налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации самостоятельно засчитывает единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, представляемой в некоторых случаях плательщиком.

При этом принятие законопроекта исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом. Взыскание общей суммы задолженности исключит применение налоговыми органами избыточных обеспечительных мер к плательщикам. Кроме того, "свободные" денежные средства, перечисленные на единый налоговый счет, превышающие общую сумму подлежащих уплате налогов, находятся в распоряжении такого налогоплательщика и могут быть возвращены ему либо зачтены в счет уплаты налогов иного лица по заявлению такого налогоплательщика. Законопроектом устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что приведет к упрощению платежного календаря налогоплательщиков.

"Реализация положений законопроекта позволит создать для налогоплательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, время оформления расчетных документов, количество документов, формируемых налоговым органом для сальдирования расчетов по разным видам платежей (зачеты, уточнения платежей), а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом при минимальном количестве ошибок как со стороны плательщиков, так и налоговых органов", - говорится в пояснительной записке.

Документ упростит жизнь налогоплательщиков

Как сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия", впервые инициатива ввести систему единого налогового счета прозвучала в рамках третьего этапа XX Съезда партии и была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.

"Законопроект призван максимально упростить жизнь налогоплательщиков, - отметил Макаров. - Сегодня им приходится заполнять по несколько платежных поручений с огромным количеством реквизитов. Это не только обременительно, но и часто влечет за собой большое количество ошибок и "зависших" платежей".

Механизмы цифровизации уже доказали свою эффективность на примере института самозанятых, заметил Андрей Макаров. "Когда в 2016 году "Единая Россия" вышла с предложением предоставить возможность людям самостоятельно регистрироваться и платить налоги через специальное приложение, многие восприняли эту идею скептически. На сегодняшний день в этом режиме работают уже более 3,5 млн человек. Многим из них данная форма предпринимательства позволила сравнительно легко пережить экономическую турбулентность пандемии".

Внесенный законопроект получил положительное заключение правительства РФ. Документ был разработан депутатами комитета Госдумы по бюджету и налогам совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой, а также с экспертным и бизнес-сообществом, в частности, при активной поддержке ТПП РФ, РСПП, организаций "Опора России" и "Деловая Россия".