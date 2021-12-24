Расходы на госпрограмму развития села в Ростовской области увеличили в 2,5 раза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области увеличили в 2,5 раза финансирование госпрограммы развития сельских территорий в 2022 году. Об этом в пятницу сообщили в управлении информационной политики регионального правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора области Виктора Гончарова.

"В следующем году, в рамках выполнения поручения президента, в Ростовской области финансирование основных мероприятий госпрограммы развития сельских территорий увеличится в 2,5 раза и превысит 3,3 млрд рублей без учета средств, выделяемых на направление "сельской ипотеки", - сказал Гончаров, слова которого привели в управлении информполитики.

Первый замгубернатора подчеркнул, что программа имеет для Ростовской области стратегическое значение. В 2021 году на ее реализацию было направлено более 1,3 млрд рублей, в том числе около 915 млн рублей из областного бюджета.

На улучшение жилищных условий людей, проживающих в сельской местности, в этом году было направлено 48,8 млн рублей. Благодаря этому 34 сельские семьи обрели новое жилье, отметили в управлении информполитики. Кроме того, в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" 1 588 семей в Ростовской области воспользовались льготной сельской ипотекой на сумму более 3 млрд рублей.

В четверг в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что власти будут продолжать развивать инфраструктуру в селах. По словам главы государства, значительная часть бюджета на развитие инфраструктуры в стране будет предназначена именно для сельских территорий в ближайшие годы. Приоритетом, в частности, будет оставаться строительство новых школ и реновация существующих, а также развитие интернет-сети.