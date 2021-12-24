Суд Москвы назначил Мeta почти 2 млрд рублей оборотного штрафа

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал Meta Platforms (ранее Facebook) на сумму более 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, один из мировых участков которого вынес данное решение.

Google и Meta оштрафовали в РФ более чем на 9 млрд рублей

"Штрафы международного уровня". Google и Meta оштрафовали в РФ более чем на 9 млрд рублей

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы компания Meta Platforms (прежнее название Facebook) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей", - сказали в суде.

Ранее суд по аналогичному иску оштрафовал Google на сумму более 7,2 млрд рублей.

Сумму оборотного штрафа по данной статье устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, при повторном нарушении - до 1/5 от выручки.

Роскомндазор обратился с исками о взыскании оборотного штрафа с Google и Facebook после вынесения неоднократных предупреждений и взыскания через суд штрафов за размещение запрещенной информации. Также в Роскмнадзоре заявили, что рассматривают возможность подачи аналогичного иска к Twitter.