ФАС помогла фонду "Круг добра" снизить стоимость закупаемых лекарств на 33% в 2021 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России помогла благотворительному фонду "Круг добра" снизить стоимость закупаемых лекарств на 33% в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам заседания экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на товарных рынках лекарств и БАД.

"В 2021 году служба участвовала в переговорах "Круга добра" с фармпроизводителями по закупке 20 незарегистрированных в России лекарственных препаратов. Снижение цен в отношении 10 из них по итогам переговорного процесса достигло в среднем 33% относительно предложенных фармкомпаниями и до 61% относительно цен, которые действовали ранее", - говорится в сообщении.

ФАС инициировала диалог между экспертами совета, "Кругом добра", Минздравом РФ и представителями фармкомпаний для обсуждения вариантов дополнительной оптимизации переговорного процесса по вопросу ценообразования на лекарственные препараты. В частности, были подняты вопросы рассмотрения критериев оценки установления цен и необходимости нормативного правового регулирования переговоров.

"Участники экспертного совета пришли к решению, что в случае дополнительного регулирования и формализации переговорного процесса фонду вряд ли удастся добиться настолько положительных результатов. Статус юрлица позволяет "Кругу добра" проводить переговоры в рамках гражданского законодательства, что делает их более гибкими и предусматривает возможность вносить в типовой договор дополнительные условия. Нормативное же регулирование переговорного процесса поместит его в определенные рамки, отчего он станет менее гибким", - подчеркнули в ФАС.

Фонд "Круг добра" создан в 2021 году указом президента РФ для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Работа фонда позволяет, в частности, закупать для таких детей дорогостоящие препараты, которые пока не зарегистрированы в РФ. ФАС почти год оказывает фонду содействие при проведении переговоров с поставщиками лекарств.