Google и Meta грозят новые оборотные штрафы за неудаление запрещенной информации

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Американским компаниям Meta Platforms и Google грозят новые оборотные штрафы за неудаление противоправной информации. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"На текущий момент неудаленными остается более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов - 83 млн рублей. У Google неудаленными остается более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов - 51,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Оборотные штрафы для компаний Google и Meta Platforms были рассчитаны исходя из годовой выручки этих компаний в РФ. "Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc", - сказано в сообщении пресс-службы.

Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, "предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ ("Повторное нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ" - прим. ТАСС) с наложением оборотных штрафов".

Мировой суд Таганского района Москвы в пятницу рассмотрел два дела в отношении иностранных IT-компаний Google LLC и Facebook Inc. (ныне Meta Platforms) и признал их виновными в повторном нарушении порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Оборотные штрафы для компаний Google и Meta Platforms были рассчитаны исходя из годовой выручки этих компаний в РФ. "Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc." - сказано в сообщении пресс-службы.

О деле

В отношении Facebook Inc. и Google LLC 4 и 27 октября соответственно Роскомнадзор составил административные протоколы за неудаление материалов, признанных судом и уполномоченными органами государственной власти запрещенными к распространению на территории РФ.

В частности, компании игнорировали многочисленные требования Роскомнадзора. Речь идет о материалах, разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих и направленных на раскол многонационального и многоконфессионального государства; с недостоверной общественно значимой информацией; пропагандирующих "зацепинг", "руфинг", совершение умышленной асфиксии, взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, а также содержащих признаки героизации террористов и др.

"Материалы, которые приведены в протоколах, - малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство", - подчеркнули в пресс-службе.