Власти Севастополя просят облегчить правила дегустаций для развития винного туризма

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя обратились в Минсельхоз РФ с просьбой смягчить правила реализации вина при проведении дегустаций на винодельнях в рамках экскурсионных программ, что помогло бы развивать это направление туризма в соответствии с поручением президента, сообщила журналистам в пятницу замгубернатора Мария Литовко.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин поручил утвердить комплекс мер по продвижению отечественных вин на внутреннем рынке, обратив внимание в том числе на развитие винного туризма. Поручение дано правительству РФ, а также властям Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Срок исполнения установлен до 1 июля 2022 года.

"Есть вопрос по дегустациям, которые являются неотъемлемой частью винного туризма. Сейчас есть ряд ограничений, что дегустация возможна только при наличии лицензии предприятия общепита. Мы уже обратились в Минсельхоз РФ и знаем, что коллеги из других субъектов, которые рассматривают это направление туризма, нас поддерживают. Наша задача - облегчить работу в этом аспекте", - рассказала Литовко. По ее словам, еще одним фактором, осложняющим работу виноделен как туристических объектов, является единая система по учету проданной алкогольной продукции, которая "не дает нужной гибкости для проведения дегустаций и иных мероприятий на винодельнях".

Литовко напомнила, что уже несколько лет реализуется проект "Терруар Севастополь", участниками которого стали более 20 предприятий города. Они проводят программы винного туризма, развивают свои винодельни и виноградники, но столкнулись со сложностями при создании на участках иной инфраструктуры из-за юридического назначения земель - сейчас проблема решается.

"Мы запланировали в начале года встречу виноделов с туристическим сообществом. Видно, что турсообществу эта тема очень интересна. Можно отметить, что мы это направление выбрали для себя одним из приоритетных для развития, определили винные предприятия и предприятия аквакультуры, которые выращивают устриц, мидий, рыбу как перспективное направление. Они добавят красок в гастрономическом туризме", - отметила вице-губернатор.

Виноградарство и виноделие входят в число приоритетных для Севастополя отраслей экономики. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе превышает 4 тыс. га, работают десятки виноделен. Терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия. Летом 2021 года была одобрена заявка на создание в Крыму и Севастополе межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Мореагробиотех", одним из ключевых направлений которого станут исследования и разработки в сфере виноградарства и виноделия.