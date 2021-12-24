Платформа "Сферум" намерена интегрировать электронные дневники школьников

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Платформа "Сферум" планирует интегрировать электронные дневники школьников, чтобы упростить работу педагогов и повысить удобство для детей и родителей. Об этом в пятницу сообщила в пресс-службе сервиса.

"Информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум" - создана совместно компанией VK и "Ростелекомом" - начала интеграцию электронных дневников школьников. Это улучшает процесс организации обучения и упрощает взаимодействие всех участников образовательного процесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе интеграции все пользователи сервиса "Дневник.ру" получили удобный доступ к "Сферуму", были синхронизированы структуры классов. Функционал теперь доступен пользователям образовательной платформы в 15 регионах: Хабаровском крае, республиках Адыгея, Алания, Дагестан, Ингушетия и Чечня, а также Архангельской, Астраханской, Еврейской, Иркутской, Омской, Новгородской, Саратовской, Свердловской и Тамбовской областях. В ближайшее время завершится интеграция "Школьного портала" Московской области, сервисов "ИРТех", "ЭлЖур", "БАРС" и других.

В дальнейшем на платформу планируется добавить расписание и другие опции электронных дневников. Например, будет разработана возможность инициировать в электронном дневнике звонки через "Сферум".

"Мы планируем и дальше расширять возможности "Сферума", добавляя другие электронные дневники. Это позволит нашей платформе стать по-настоящему единым окном для всех пользователей", - отметил генеральный директор ООО "Цифровое образование" (компания - разработчик "Сферума") Рубен Акопов.

"Сферум" запущен 31 марта 2021 года. Платформа является частью цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ. Сейчас к платформе подключены 100% школ в 15 пилотных регионах.