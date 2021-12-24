Ростех ожидает результатов разработки единой вакцины от гриппа и ковида в ближайшее время

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков сообщил, что в ближайшее время ожидаются результаты разработки вакцины, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции.

"Из вакцин, особенно хочу отметить, мы сейчас разрабатываем <…> очень интересный препарат, который совмещает в себе прививку от гриппа и ковида одновременно. То есть она сейчас находится в разработке, это совершенно такое новое слово, два в одном. <…> И полагаю, что в ближайшее время мы покажем результаты", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Артякова, сегодня технологии позволяют разработать эффективную вакцину, которая будет длительное время защищать от гриппа и коронавируса одновременно. "Мы делаем это не на коленке, у нас совершенно четко выстроенная технология, у нас самое последнее современное оборудование. Самое главное, у нас работают квалифицированные, очень умные люди, которые этим занимаются", - добавил он.

"Но мы к этому относимся очень осторожно, потому что понимаем, что сегодня относительно вакцинирования, особенно по ковиду, у населения такие разные отношения к этим мероприятиям. И мы очень тщательно изучаем эту тему, особенно двойную вакцину", - резюмировал Артяков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 278,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 343 353 случая заражения, выздоровели 9 180 379 человек, умерли 302 269. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.