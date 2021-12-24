"Штрафы международного уровня". Google и Meta оштрафовали в РФ более чем на 9 млрд рублей

Суд в Москве в пятницу оштрафовал Google и Meta (Facebook) на 7,2 млрд и 2 млрд рублей соответственно за то, что они систематически не удаляли запрещенную в России информацию. Впервые в стране на IТ-гигантов наложили так называемые оборотные штрафы, сумма которых рассчитывается исходя из выручки компаний.

ТАСС собрал основное, что известно о прецедентном решении.

Первое применение

Google и Meta оштрафовали по ч. 5 ст. 13.41 КоАП, предполагающей для юридических лиц штраф в размере от 1/20 до 1/10 выручки, полученной за предшествующий год. Такой штраф был применен к IТ-компании впервые в российском судопроизводстве.

Ранее обе компании неоднократно штрафовали за отказ удалять запрещенную информацию - только в этом году общая сумма штрафов составила десятки миллионов рублей (83 млн рублей для Meta и 51,5 млн для Google, по информации Роскомнадзора).

Административные протоколы, по которым суд вынес решения, Роскомнадзор составил в отношении Google и Meta в октябре 2021 года.

Обеим компаниям грозят новые оборотные штрафы, заявили в ведомстве: Google по-прежнему не удалил свыше 2,6 тыс. запрещенных материалов, Facebook и Instagram - 2 тыс.

Под оборотные штрафы могут попасть и другие крупнейшие IТ-компании - так, в сентябре замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявлял о готовности применить такую санкцию к Twitter. В конце октября Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок не через AppStore.

Реакция

В пресс-службе Google в России заявили, что определятся с дальнейшими шагами после того, как изучат решение суда. Комментарием Meta ТАСС пока не располагает.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал решение суда правильным. По его словам, в суде представители Google не оспаривали наказание, только размер штрафа.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Google в конечном счете должна будет заплатить назначенный штраф - оснований для апелляции нет. Он также подчеркнул, что новые штрафы - "это уже штрафы международного уровня".

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