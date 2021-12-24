"Штрафы международного уровня". Google и Meta оштрафовали в РФ более чем на 9 млрд рублей

Суд в Москве в пятницу оштрафовал Google и Meta (Facebook) на 7,2 млрд и 2 млрд рублей соответственно за то, что они систематически не удаляли запрещенную в России информацию. Впервые в стране на IТ-гигантов наложили так называемые оборотные штрафы, сумма которых рассчитывается исходя из выручки компаний.
ТАСС собрал основное, что известно о прецедентном решении.
Первое применение
- Google и Meta оштрафовали по ч. 5 ст. 13.41 КоАП, предполагающей для юридических лиц штраф в размере от 1/20 до 1/10 выручки, полученной за предшествующий год. Такой штраф был применен к IТ-компании впервые в российском судопроизводстве.
- Ранее обе компании неоднократно штрафовали за отказ удалять запрещенную информацию - только в этом году общая сумма штрафов составила десятки миллионов рублей (83 млн рублей для Meta и 51,5 млн для Google, по информации Роскомнадзора).
- Административные протоколы, по которым суд вынес решения, Роскомнадзор составил в отношении Google и Meta в октябре 2021 года.
- Обеим компаниям грозят новые оборотные штрафы, заявили в ведомстве: Google по-прежнему не удалил свыше 2,6 тыс. запрещенных материалов, Facebook и Instagram - 2 тыс.
- Под оборотные штрафы могут попасть и другие крупнейшие IТ-компании - так, в сентябре замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявлял о готовности применить такую санкцию к Twitter. В конце октября Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок не через AppStore.
Реакция
- В пресс-службе Google в России заявили, что определятся с дальнейшими шагами после того, как изучат решение суда. Комментарием Meta ТАСС пока не располагает.
- Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал решение суда правильным. По его словам, в суде представители Google не оспаривали наказание, только размер штрафа.
- По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Google в конечном счете должна будет заплатить назначенный штраф - оснований для апелляции нет. Он также подчеркнул, что новые штрафы - "это уже штрафы международного уровня".
Прецеденты в мире
- За рубежом крупные оборотные штрафы для IТ-компаний являются обычной практикой, причем их размер может на порядок превышать наказания для Google и Facebook в России. Так, в 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google примерно на $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства (апелляцию компании предполагается рассмотреть в 2022 году). На Facebook крупнейший штраф - также в $5 млрд - наложили в Соединенных Штатах из-за утечки данных пользователей.
- При этом еще в 2016 году Еврокомиссия постановила взыскать с Apple около $14 млрд налогов в пользу Ирландии - как выяснили европейские чиновники, корпорация с 2004 года незаконно пользовалась льготой, уходя от налогообложения в США. Разбирательства по решению Еврокомиссии продолжаются до сих пор.