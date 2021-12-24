Оператор ГТС Украины заявил, что суточный транзит российского газа сократился почти на 20%

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Транзит российского природного газа через Украину сократился почти на 20% - до 87,7 млн куб. м в сутки. Об этом сообщил в пятницу глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Газпром" снова не стал бронировать [газопровод] Ямал - Европа и снизил транзит через Украину с 109 млн куб. м в сутки до 87,7 млн", - написал он на своей странице в Facebook. По данным украинских СМИ, транзит стал сокращаться с 21-22 декабря, когда он снизился с 109 млн куб. м в сутки до 104 млн куб. м.

"Снижение поставок газа в ЕС во время, когда его стоимость достигла $2 тыс., говорит о том, что это не экономические решения, а сугубо политические, имеющие целью увеличить давление на ЕС по запуску "Северного потока - 2" на условиях РФ", - считает Макогон.

"Газпром" уже на протяжении четырех месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину, а также не бронировал доптранзит газа через Украину и Польшу в I-III кварталах 2022 года. При этом холдинг с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м российского газа, таким образом, выполнив свои обязательства на 2021 год в полном объеме.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.