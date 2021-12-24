В Крыму намерены признать утратившим силу закон о курортном сборе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор и подготовили законопроект о признании утратившим силу закон о нем, сообщили журналистам в пятницу в министерстве курортов и туризма республики.

"Крым не планирует вводить курортный сбор. Министерством курортов и туризма Республики Крым подготовлен законопроект о признании утратившим силу закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года №435-ЗРК/2017 "О введении курортного сбора". Согласно действующему республиканскому закону, взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. На сегодняшний день решениями сессий городских советов указанных муниципальных образований приняты решения о выходе из эксперимента, другие регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "прогнозируемые поступления курортного сбора в Крыму сопоставимы с расходами, которые дополнительно могут понести операторы курортного сбора в регионах республики, участвующих в эксперименте". "Учитывая значительное количество обращений представителей туристского бизнеса, проведен ряд совещаний с представителями турбизнеса и отраслевыми общественными организациями, экспертами отрасли, по итогам которых было выражено негативное отношение к введению курортного сбора на территории Крыма. Отмечались значительные репутационные риски, а также риски перераспределения турпотока в теневой сектор средств размещения, что ставит легальные средства размещения в неравные условия конкуренции, что в свою очередь не позволит в полной мере осуществить мероприятия по обеспечению поступления доходов от платы за пользование курортной инфраструктурой в регионах Крыма", - приводятся в сообщении слова заместителя министра курортов и туризма республики Юлии Мартыненко.

Для пополнения бюджетов в регионе отрабатывается механизм по легализации малых средств размещения. "До начала взимания курортного сбора как минимум необходимо провести ряд мероприятий, в том числе отработать механизм по легализации деятельности физических лиц, осуществляющих оказание услуг временного размещения, обеспечение временного проживания, сдачу жилых и нежилых помещений внаем в курортных регионах Республики Крым", - сказала Мартыненко.

Эксперимент по взиманию сбора за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму проводится с 2018 года. В Алтайском крае сбор взимается только в городе-курорте Белокуриха. В октябре депутаты заксобрания региона приняли решение о повышении суммы курортного сбора с 30 до 50 рублей в сутки с 1 января 2022 года. Средства сбора направляются на городское благоустройство, ранее оно проводилось точечно за счет средств санаториев.

В Крыму до 1 мая 2022 года действует мораторий на введение курортного сбора.