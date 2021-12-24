В Мурманской области рост инвестиций составил около 20% за три квартала 2021 года

ТАСС, 24 декабря. Рост инвестиций в Мурманской области за три квартала 2021 года составил 19,7% по отношению к прошлому году. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Несмотря на все сложности с пандемией новой коронавирусной инфекции, стройки в Мурманской области не останавливались ни на один день, включая масштабный проект по строительству объекта "Новатэка" в Белокаменке, так же как и промплощадки. По тем данным, которые сейчас есть за девять месяцев этого года, - уже плюс 19,7%. И это к "большой базе" прошлого года", - сказал Чибис, отметив, что результат 2021 года оказался лучше, чем прогнозировалось.

Глава региона добавил, что рост был достигнут в том числе за счет создания в 2020 году на территории Мурманской области двух преференциальных налоговых режимов. "Это специальные условия Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и территория опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики". ТОР для крупного бизнеса, там у нас семь резидентов. В АЗРФ - 102 резидента, причем, в основном, это средний и малый бизнес, инвестиции там начинаются от 1 млн рублей. В целом объем заявленных инвестиций - уже более 232 млрд рублей, а фактически проинвестировано 87 млрд рублей. Всего будет создано 8,6 тыс. рабочих мест", - пояснил Чибис.

Он также отметил, что от резидентов ТОР и АЗРФ уже получено почти 2 млрд поступлений в региональную казну в виде налогов, с учетом того, что проекты находятся в стадии реализации.